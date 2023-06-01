羅馬成也文仙尼 敗也文仙尼

羅馬領先之下，痛失歐霸盃錦標，中堅基安盧卡文仙尼成為「關鍵人物」，呢位27歲意大利國腳今仗貢獻助攻，幫球隊打開紀錄，但佢之後擺烏龍，最終更於互射12碼宴客，一夜之間經歷天堂與地獄。

羅馬喺歐霸盃4強兩回合可以「零封」利華古遜，基安盧卡文仙尼功不可沒，呢位副隊長今仗決賽福至心靈，趁對手犯規，喺中場線附近位置開快罰球，妙傳畀保羅戴巴拿射入，令西維爾防線措手不及。

不過，基安盧卡文仙尼下半場卻擺烏龍，導致羅馬被扳平1比1，更為不幸係互射12碼階段宴客。呢位身高1米90嘅中堅制空力強，亦有唔錯助攻入球能力，被指踢法似意大利名宿馬特拉斯，但水準比較飄忽，所以一直被意大利國家隊主帥文仙尼冷落，至今僅9次為國家隊上陣，似乎文帥已一早睇穿呢位「同姓」球員係防線炸彈。

值得一提，羅馬首3輪主射12碼球員有2位係後衞，基安盧卡文仙尼主射被門將耶辛尼保奴救到，另1位中堅羅渣伊賓尼斯射中柱彈出。賽後輿論指教練摩連奴安排失誤，冇理由搵2位踢咗120分鐘嘅「後衞腳」操刀，導致開壞個頭冇仇報。