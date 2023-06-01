一季三任教練　西維爾示範「換帥真諦」畀車仔睇

西維爾今季大起大落，半年之前捲入西甲降班旋渦、歐聯分組賽出局，領軍捧2020年歐霸盃冠軍嘅教練盧比迪古上年10月被炒，請來阿根廷名帥森柏奧利接手領軍，但佢今季3月亦下台，由名不經傳嘅文迪列巴執教後，反而愈戰愈勇，仲贏埋歐霸盃冠軍，由護份子變成下屆歐聯球隊，實現絕地大翻身。

現年62歲嘅文迪列巴29年教波生涯，大部份時間執教細球會，之前最威水係2006/07年球季帶領華拉度列奪得西乙冠軍，升上西甲，佢上季中途執教艾拉維斯，但只係4個月就被炒。

等咗近1年時間先至有新工作，3月底成為西維爾教練，同樣係半途接手救亡，但結果大不同，文迪列巴擊敗「歐戰決賽100%勝率」名帥摩連奴，奪得歐霸盃冠軍，令人刮目相看。

西維爾隊長捷西斯拿華斯早前表示，文迪列巴好擅長發掘球員潛力，訓練要求非常高，不斷推動球員進步，西維爾最終奪得歐霸盃冠軍，文迪列巴居功厥偉。

網民拎西維爾同車路士比較，指兩隊今季同樣經過3位主帥執教，西維爾成功翻身，反觀車路士一沉不起，車仔管理層應該反省一下，並向呢支西甲球隊取經。