【直擊】掛靴近半年　槙野智章難忘紅鑽告別戰

【日職孖T遊】剛現場見證浦和紅鑽主場反勝廣島三箭，記者周四（1日）在前往神戶前，更有幸與曾效力「東洋紅魔」的日本傳奇球星槙野智章（Makino）進行獨家訪問，他除了大談退役後的近況外，又提到自己至今依然對在紅鑽的告別一戰念念不忘。

憑着帥氣外形而擁有極高人氣的前日本國腳槙野智章，上年12月決定從日職勁旅神戶勝利船退役。掛靴後接近半年，Makino透露自己最近正從事足球相關工作：「我參與了不少電視台拍攝，包括足球節目及擔任評述員，將足球的快樂傳遞予球迷，當然我的目標是成為教練。」

Makino職業生涯長達17年，而他提到最難忘一仗，必屬代表紅鑽最後一次上陣：「大家知道我在紅鑽效力了很長時間，2021年日皇盃決賽迎來告别戰，當時面對大分三神，自己竟然在補時入球兼絕殺對手，最終協助球隊捧盃及取得亞冠席位，這是我生涯最佳入球，賽後我真的很感觸。」此外，曾在2016/17球季隨紅鑽贏得「亞冠盃」冠軍的Makino，又表示每場亞冠賽事皆十分難踢，尤其要防守對方的王牌前鋒，當中絕大多數更屬於外援，不過他笑言這樣卻令自己更加興奮。

Makino上季曾隨神戶勝利船出戰「亞冠盃」分組賽，當時曾與香港球隊傑志同組，而他亦在首循環以2比1擊敗「藍鳥」一仗正選上陣，Makino指自己當時曾與對手部分球員互相交流：「當時與傑志球員居住在同一間酒店，藥檢時亦待在一起，而我本身也認識丹恩奴域、巴爾拿，間中更會私下與『丹恩』、艾力士在社交平台聊天。另外，我記得在機場時，有3名傑志球員走過來游說我加盟。」Makino認為「藍鳥」近年加入不少有經驗外援後，絕對屬於一支好球隊，自己之後有機會必定會來香港旅行，以及欣賞港超比賽。