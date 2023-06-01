車路士清洗15人　羅夫度斯卓克同意轉投A米

車路士早前宣布由普捷天奴接手擔任領隊後，呢位阿根廷名帥開始為球隊「裁員」，英國各大傳媒指車仔將會放棄15位球員，中場羅夫度斯卓克同意轉投AC米蘭，高華錫可能過檔曼城。

根據英國《每日郵報》報道，羅夫度斯卓克只剩下1年合約，希望提早走人，車仔方面開綠燈，畀佢轉投意甲勁旅AC米蘭，據悉轉會費為2,100萬鎊(約2億港元)。27歲嘅羅夫度斯卓克屬於車仔青訓球員，但近年大部份時間被外借，今季為車仔上陣33場，並冇入波。

翼鋒基斯甸普列錫亦可能去意甲搵食，據悉祖雲達斯有興趣簽入呢位24歲美國國腳，代替可能離隊嘅迪馬利亞。

至於中場高華錫亦好大機會離隊，《ESPN》指會方計劃以3,500萬鎊(約3.4億港元)將呢位29歲克羅地亞國腳出售畀曼城。車仔無意買斷前鋒祖奧菲歷斯，意味佢將會重返馬體會。

美臣蒙特、薩卡利亞、艾度亞文迪、薛耶治、奧巴美揚、尼高路簡迪等人亦都應該會離隊。普捷天奴希望球隊「瘦身」之後，再簽入心儀球員，進行重建。