列特拿下周訪港　望發掘潛質新秀赴美參加Formula Zero訓練營

NBA七屆全明星、拓荒者後衞列拿特(Damian Lillard)下周旋風式訪港！這位於東京奧運助美國男籃奪冠的金牌名將，定於6月9日親臨新蒲崗東華三院東蒲，擔任「KICKS CREW x Damian Lillard Hong Kong 2023」的活動嘉賓，向本地青少年球員傳授技術，近距離交流，並傳遞關懷及回饋社會的訊息。

是次活動主辦單位、香港初創球鞋平台 KICKS CREW 周四（1日）宣佈，該名拓荒者史上第一位「得分王」訪港行程中，與本地球員全接觸的安排，並引述列拿特表示：「很期待疫情後再度來港，希望藉著今次機會，分享我成長的故事從而啟發年輕人於逆境中繼續努力追逐夢想，同時我亦希望能發掘一些具潛質的球員到美國參與我主辦的訓練營Formula Zero，提升他們的籃球技術及正面的心態。」列拿特曾於2017年夏天來港，他亦是疫情後首位來港示範及出席活動的NBA球星。

大會希望透過活動將場上的「列拿特時刻」(Dame Time) 延續到場外，啟發及鼓勵基層年輕球員追逐籃球夢，並與 KICKS CREW 一起回饋社區。列拿特將與香港東方籃球隊青年軍、拔萃男書院、聖若瑟書院、協恩學校及多間非牟利慈善團體及組織，一共24位青少年籃球員進行訓練及比賽，列拿特將親身指導，傳授超遠程三分絕技，並送贈籃球裝備予年輕球員以作鼓勵。

KICKS CREW 聯合創始人葉志勇期待列拿特再度來臨 ：「去年列拿特邀請我到他成長的地方美國加州城市奧克蘭，舉辦回饋社區活動，將球鞋捐贈予基層家庭，此舉令我深受啟發。我希望將運動、球鞋和社區連結起來，就此我和他互相交流，而大家想法一致，所以我便邀請他於疫情過後再來香港，一起回饋我成長之地。」