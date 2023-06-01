沙特球會開1億歐元年薪合約　賓施馬考慮加盟

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，皇馬前鋒賓施馬獲得沙特阿拉伯球會開出一份1億歐元(約8.4億港元)年薪合約利誘加盟，呢位35歲老將已經將有關報價，通知皇馬管理層，並會考慮接受，預料短期內會作出決定。

據悉賓施馬原本已經同皇馬達成協議，同意續約1年至2024年6月，但羅曼諾指雙方只係達成口頭協議，並未正式簽約，呢位2022年金球獎得主仍然有可能今夏離隊。

皇馬本來準備好合約，等待賓施馬隨時簽署，但突然殺出一個「程咬金」，沙特球會以1億歐元年薪合約吸引賓施馬加盟，令佢續約一事出現重大變數。

羅曼諾並冇透露邊支沙特球隊想簽賓施馬，希拉爾成為大熱門，皆因呢支豪門計劃大事增兵，已多次傳出力邀美斯加盟。此外，艾納斯亦可能簽入賓施馬，令佢可以同前皇馬隊友C朗再次合作。

西班牙傳媒指，皇馬球迷組織已經準備好為賓施馬舉行告別儀式，似乎認定佢將會走人。