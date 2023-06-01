踢守勢波堅使得！史特加半和執到「堡」

雖然德甲同德乙啱啱煞科，但今晚隨即上演德國附加賽首回合賽事，由德甲尾3嘅史特加主場出擊，迎戰德乙「3哥」漢堡。史特加自從易帥後明顯有起色，為保住德甲席位必定穩陣行先，漢堡作客亦唔敢冒進，加上近年德國附首回合旺半場和，不妨追多鋪。（周五凌晨2時45分開賽）

史特加今季兩度換帥，4月委任施巴斯坦漢尼斯接手，查實施巴斯坦漢尼斯係名將之後，佢老竇係前德國國腳迪打漢尼斯，而佢亦係拜仁「太上皇」漢尼斯嘅姪仔，之前教過拜仁二隊同賀芬咸。佢領軍史特加最後8仗聯賽，取得3勝4和僅1敗，驚險保住尾3嘅附加賽資格，單計近3仗未輸過之餘，全部開半場和，可見施巴斯坦漢尼斯嘅戰術都係穩字行頭。

漢堡再次經歷虎頭蛇尾一季，季初喺德乙強勢彈出，以為前兩名直接升班席位冇走雞，可惜踏入3月後不斷失分，去到煞科戰擊敗辛特侯遜，同時間另一邊廂原本排第2位嘅海登咸，對雷根斯堡法定時間仲落後緊1比2，球迷諗住漢堡升班在望已經慶祝緊，點知海登咸補時連入兩粒反勝3比2，兼壓過達斯泰特拎埋德乙冠軍，漢堡則空歡喜一場只得第3，對士氣有一定影響，加上整體實力稍遜，今場作客肯定唔會亂攻。

翻查紀錄，近4季德國附加賽首回合，全部開半場和，其中3仗半場更互交白卷，包括上季漢堡喺德國附首回合作客勝哈化柏林1比0，半場都係冇交收，但佢哋次回合卻淨吞兩蛋而未能升班，相信漢堡初段都會踢得小心謹慎，半場和有計。

直播表

周五0:45am 荷甲 海倫芬 Vs 川迪

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周五1:30am 世青盃 岡比亞U20 Vs 烏拉圭U20

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周五3:00am 荷甲 烏德勒支 Vs 鹿特丹斯巴達

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周五5:00am 世青盃 厄瓜多爾U20 Vs 南韓U20

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周五8:30am 阿甲 沙蘭迪兵工廠 Vs 小保加

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