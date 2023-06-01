合作10年奪第3面世界賽獎牌　黃鎮廷：意義非凡

香港乒乓球代表隊成員周四（1日）出席恒生乒乓球學院頒獎禮，黃鎮廷和杜凱琹上周於南非世界錦標賽勇奪混雙銅牌，黃鎮廷表示，這面獎牌意義非凡：「證明我們還有競爭力。」

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，上周於南非世錦賽4強與世界排名第一兼頭號種子中國的王楚欽／孫穎莎，上演5局激戰，最終「黃杜配」以11比9、7比11、12比10、5比11及8比11憾負，不設季軍戰下獲得一面銅牌。

今次是「黃杜配」繼2015及2017年後，第3次贏得世乒賽獎牌。黃鎮廷周四（1日）出席活動後受訪時表示：「這面獎牌好有意義，我們對上一次贏世界賽獎牌已經是6年前，那時我們還年輕當打，能在芸芸高手之中突圍，覺得好開心。今年是我們合作第10年，贏到獎牌證明我們還有競爭力。」他又大讚帶傷上陣的拍檔：「阿杜表現好好，第一場她踩到我的腳後扭到腳踝，後面的比賽都一直撐着。」

杜凱琹認為港隊賽前隨國家隊訓練10日後，展現出更大爭勝決心：「我們和國家隊訓練10日，每一天都訓練混雙，在香港好難有這種機會，練到有種決心，好想在這個比賽做一點成績。」「阿杜」將於7月參加世界大學生運動會，她透露，屆時將出戰4個項目，此前將參加3站WTT賽事。兩人均表示，今年重心為亞運，但最終目標仍是奧運獎牌，杜凱琹說：「東京奧運好可惜（未能奪牌），我們所有訓練都是希望最後可以衝擊奧運獎牌。」