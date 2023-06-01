曾湛元膺至潮運動KOL 東方體育會同獲表揚

年輕後衞曾湛元（左）在南華浸淫多年，球技愈見進步備受注目。（相片由大會提供）

香港健身Guide 「BeFit 全民運動3點3」選舉結果揭盅，多位運動員及球隊獲獎，其中南華年輕後衞曾湛元親自領獎，而東方體育會則獲頒《運動項目展現運動精神嘉許狀計劃》獎。

大會早前面試了43位運動員、運動教練、健身教練，最終選出得獎者，表揚他們對運動及體適能行業有貢獻的「運動KOL」、行業人士、運動員及精英企業，期望推動運動風氣及產業化。

東方體育會致力推動體育產業發展，提拔青年球員展開職業籃球、足球路，因而獲得香港健身Guide 《運動項目展現運動精神嘉許狀計劃》獎座，球隊領隊蔡芳裕笑言，多年前也曾考過健身教練牌，沒想到今天的頒獎嘉賓竟是當年的導師Kenny，感到緣份的安排奇妙。至於獲得「BeFit至IN至潮運動KOL 」的曾湛元，則從世界健體小姐及速度攀登冠軍鄭麗莎手上接過獎座，效力南華的元仔被運動經理人公司WeUnion簽為旗下運動員，出席不同品牌活動。

前空手道運動員李嘉維贏得「優質私人教練」獎，他成立了香港專業空手道訓練學校，希望培訓更多比李嘉維更強的運動員。