香港隊　6.19友賽泰國　本周五開售

2023年06月01日 18:20
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    港隊主場友賽泰國門票明天（2日）開售。（資料圖片）
    香港足球代表隊本月19日將坐鎮香港大球場與泰國進行友賽，足總周四（1日）公布售票安排，球迷可透過快達票平台、售票熱線及到售票處購票，門票將於明日（2日）早上10時開售。
    香港隊將於6月19日晚上8時在香港大球場迎戰泰國，門票將於本周五（2日）早上10時於快達票平台發售，正價票售價為港幣160元，特惠票售價為港幣40元，每次交易最多可購買10張門票。
    球迷亦可透過售票熱線或到位於香港會議展覽中心、九龍灣國際展貿中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、K11 Select及香港大球場的售票處購票。如6月19日前賽事門票已全數售罄，比賽當天將不設售票，敬請留意。售票詳情可參考足總網頁。
    售票安排如下：
    網上售票：https://premier.hkticketing.com/default.aspx
    6月2日 上午10時 至 6月18日 晚上11時59分
    電話售票：3128 8288
    售票處地點及開放時間：
    香港會議展覽中心 (灣仔港灣道一號)
    6月2至18日 星期一至五: 上午11時至晚上7時
    星期六、日及公眾假期休息
    九龍灣國際展貿中心 (九龍灣展貿徑一號3樓)
    6月2至18日 星期一至五: 上午11時至晚上7 時
    星期六、日及公眾假期休息
    香港演藝學院 (灣仔告士打道一號)
    香港演藝學院伯大尼古蹟校園 (薄扶林道139號)
    6月2至18日 星期一至五: 中午12時至晚上6 時 星期六、日及公眾假期休息
    K11 Select (九龍尖沙咀河內道 18號K11購物藝術館1樓101號舖)
    6月2至18日 星期一至日: 上午11時 至 晚上7 時30分
    香港大球場 (掃桿埔東院道55號)
    6月19日 早上10時至下半場開賽前