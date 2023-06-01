香港隊　6.19友賽泰國　本周五開售

香港足球代表隊本月19日將坐鎮香港大球場與泰國進行友賽，足總周四（1日）公布售票安排，球迷可透過快達票平台、售票熱線及到售票處購票，門票將於明日（2日）早上10時開售。

香港隊將於6月19日晚上8時在香港大球場迎戰泰國，門票將於本周五（2日）早上10時於快達票平台發售，正價票售價為港幣160元，特惠票售價為港幣40元，每次交易最多可購買10張門票。

球迷亦可透過售票熱線或到位於香港會議展覽中心、九龍灣國際展貿中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、K11 Select及香港大球場的售票處購票。如6月19日前賽事門票已全數售罄，比賽當天將不設售票，敬請留意。售票詳情可參考足總網頁。

售票安排如下：

6月2日 上午10時 至 6月18日 晚上11時59分

電話售票：3128 8288

售票處地點及開放時間：

香港會議展覽中心 (灣仔港灣道一號)

6月2至18日 星期一至五: 上午11時至晚上7時

星期六、日及公眾假期休息

九龍灣國際展貿中心 (九龍灣展貿徑一號3樓)

6月2至18日 星期一至五: 上午11時至晚上7 時

星期六、日及公眾假期休息

香港演藝學院 (灣仔告士打道一號)

香港演藝學院伯大尼古蹟校園 (薄扶林道139號)

6月2至18日 星期一至五: 中午12時至晚上6 時 星期六、日及公眾假期休息

K11 Select (九龍尖沙咀河內道 18號K11購物藝術館1樓101號舖)

6月2至18日 星期一至日: 上午11時 至 晚上7 時30分

香港大球場 (掃桿埔東院道55號)

6月19日 早上10時至下半場開賽前