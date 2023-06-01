港超聯　冠忠南區設宴慶功　陳文俊：已簽入6名新兵

為慶祝贏得「賽馬會菁英盃」冠軍，港超聯球隊冠忠南區周四（1日）於香港仔中心設攤位展示冠軍獎盃，並設宴慶功。席間主席陳文俊進一步透露來季組軍大計，透露杜度及慕沙等球員將不會留效，並已簽入6名新兵，以填補離隊球員的位置，他形容新季陣容實力，會比過去一季更強。

冠軍南區於上月「賽馬會菁英盃」決賽擊敗理文，奪得升上港超聯後首項錦標。球會是日於香港仔中心擺設街站，展示冠軍獎盃，並派出伍瑋謙、陳凱柏、蔡子濤、李嘉耀及艾華到場，其中伍瑋謙就表示很開心能夠與街坊分享奪冠喜悅：「係一次好特別經歷，畢竟係第一次捧盃，想同街坊開心Share。」陳凱柏就希望今次活動，能讓更多球迷了解到冠忠南區，同時做到凝聚社區的目的。

同日南區也設宴慶功，邀請包括一眾職球員、贊助商及球迷代表出席之餘，會長黃良柏及主席陳文俊也齊齊現身。其中陳文俊就講到來季組軍情況，透露杜度、慕沙、劉學銘及簡嘉亨等球員將會離隊，但表示已成功羅致6位曾在本地聯賽征戰的新兵，並指組軍工作已大致完成：「新兵全部都喺香港踢過波，已經問過新教練啱唔啱用，（新季人腳）我係滿意嘅，可能會更加好。」過去一季南區由傑志借入多位球員，當中陳文俊不忘稱讚陳傲軒的出色表現，並希望此子來季能繼續留效。

南區過去一季成功達成捧盃目標，對於新季目標，陳文俊希望球隊能夠爭取打入聯賽前4。此外，來季港超聯隊數亦備受關注，陳文俊承認現時港超各隊實力存在差距，但表示：「希望喺量方面有保證先，依家起碼保證有10隊先。」