冇歐聯冇偈傾　迪馬利亞拒絕續約

意甲豪門祖雲達斯因為「造假帳」，被扣聯賽10分，導致無緣下屆歐聯，令陣中唔少主力有離心，其中迪馬利亞無意同球會續約，今夏好大機會自由身走人。祖記失去歐聯大水喉，財政實力受削，將放棄買斷2位借將里安度柏利迪斯及米利克。

協助阿根廷奪得上年世界盃冠軍嘅迪馬利亞將於6月底約滿，據悉呢位35歲翼鋒考慮自己年紀唔細，唔想浪費時間，希望轉投一支歐聯份子，繼續參加呢項大賽，所以唔打算同祖記續約。

盛傳巴塞隆拿計劃邀請迪馬利亞加盟，綽號「天使」嘅迪馬利亞曾於2010至14年效力皇馬，對於西甲絕不陌生，由於巴塞計劃簽番美斯，2位阿根廷國家隊好拍檔有望喺巴塞合作。

至於同樣有份為阿根廷捧世界冠嘅中場里安度柏利迪斯，情況比較唔同，佢本身屬於借用性質，由於表現欠佳，祖記準備將佢還番畀巴黎聖日耳門。

前鋒米利克同樣將於今夏借用期屆滿，祖記無意用700萬歐元(約5,860萬港元)買斷呢位29歲波蘭國腳，意味佢將重返馬賽。