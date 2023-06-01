加薪2倍都唔滿意　阿仙奴或焗賣威廉沙列巴

阿仙奴中堅威廉沙列巴只剩下1年合約，會方開出12萬鎊(約117萬港元)周薪，希望同呢位22歲法國國腳續約，但佢仍然唔滿意新約待遇，遲遲未肯簽約。英國《太陽報》指兵工廠已經作出最壞打算，唔排除今夏將威廉沙列巴出售畀巴黎聖日耳門，以免明年人財兩失。

阿仙奴2019年以2,700萬鎊(約2.6億港元)向聖伊天收購威廉沙列巴，其後將佢外借番聖伊天、尼斯、馬賽，上年夏天重返兵工廠，憑出色表現，迅速奠定主力位置。領隊阿迪達亦視威廉沙列巴為球隊未來幾年嘅骨幹人物，建議會方同佢續長約，並由現時4萬鎊周薪，大幅增加至12萬鎊周薪。

不過，阿仙奴提出嘅加薪續約方案，卻被威廉沙列巴嘅經理人拒絕，認為呢位新星應該值得擁有更高待遇。威廉沙列巴之所以敢「跳草裙舞」，好大程度上因為巴黎聖日耳門(PSG)都有意簽佢，呢間法甲豪門一向出手闊綽，預料會開出比兵工廠更高人工吸引威廉沙列巴加盟。

據悉阿仙奴方面仍然會盡力說服威廉沙列巴續約，否則就直接將佢賣畀PSG，籌集資金收購新中堅代替佢。