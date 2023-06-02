【有片】歐霸決賽球證機場遇襲　寸王尋仇面臨重罰

西維爾喺歐霸盃決賽擊敗羅馬封王，賽後羅馬教練摩連奴瘋狂炮轟英格蘭球證安東尼泰萊嘅執法，甚至喺停車場向安東尼泰萊「尋仇」。事件愈搞愈亂，安東尼泰萊周五(2日)同家人離開匈牙利嗰陣，喺機場竟被大批羅馬球迷圍堵，有人甚至向佢哋飛櫈襲擊，場面極為混亂。

安東尼泰萊同家人去到機場後，已有大批羅馬球迷聚集，佢哋見到呢位英格蘭球證出現即不斷爆粗羞辱，有人掟水樽幾乎打中安東尼泰萊同行一名女士。眾人隨即刻加快腳步逃走，安東尼泰萊個背囊一度被拉住，期間有多人曾經出拳打人，場面火爆。最後更有球迷狼死到飛櫈襲擊，好在被保安人員用手擋住。

意大利媒體形容今次事件為「泰萊之亂」，導火線明顯係摩連奴賽後嘅激動言論，「寸王」喺歐霸決賽後一度喺停車場等待安東尼泰萊，當面火爆辱罵，甚至鬧埋歐洲足協針對羅馬。前英超球證希斯表示：「唔明摩連奴點解咁做，佢對球證一啲尊重都冇，佢咁做向全世界觀眾傳達緊一個乜嘢訊息？」

希斯預計摩連奴會被歐洲足協停賽至少6場，類似嘅處罰將大大影響「寸王」前途，近日盛傳摩連奴好有機會下季轉教巴黎聖日耳門(PSG)，主要因為PSG睇中摩連奴喺歐洲賽創造佳績嘅能力，但如果佢喺歐戰長期停賽，PSG仲要佢嚟做乜？