張之臻寫下歷史　下仗硬撼上屆亞軍

張之臻為中國網壇再寫下歷史，周四在法網以直落三盤淘汰阿根廷球手，成為首位躋身這項紅土大滿貫32強的中國男將，也是繼吳易昺之後，闖入大滿貫男單第3圈的中國人。

26歲的張之臻在法網表現出色，以直落三盤7比6(７比３)、６比３、６比４擊敗阿根廷的Thiago Agustin Tirante，躋身男單第3圈，他賽後稱:「這是我生涯最重要的勝利之一，特別是在大滿貫上，對我來說真是不容易。」這位出生於上海的球員續稱:「我會繼續努力，將自己所有發揮出來。」不過，張之臻下仗將遇上4號種子兼上屆亞軍的挪威名將魯特，對他是一個極大考驗。

「作為一個球員，此刻我已經可以放開來打，我希望可以在中央場享受在大滿貫比賽。」今年躋身馬德里大師賽8強的張之臻，其世界排名亦已由71位跳升至54位。

另一位中國女將王欣瑜也躋身女單32強，創出自己個人最佳成績，她以7比6(7比5)、6比2淘汰瑞典的彼德遜(Rebecca Peterson)晉級，而這位21歲女將除女單之外，在女雙拍住中華台北的謝淑薇向對手派蛋晉級，取得一日雙勝。

王欣瑜在女單下仗將面對世界「一姐」施華德，作為同齡人，她們在青少年時期已有交手，2018年溫網青少年女單4強，王欣瑜曾輸5比7、6比7，她對於這一戰還記憶猶新:「因為當天我穿了一隻硬地鞋，一隻草地鞋，在外觀是看不出來，但腳感則有很大差別。」她坦言施華德擅長泥地，防守特別強，所以自己希望盡量打場好波，享受比賽。

至於其他賽事方面，上屆法網兼美網亞軍的魯特爭取首嚐大滿貫滋味再近一步，他以6比3、6比2、4比6、7比5淘汰意大利的Giulio Zeppieri，激戰了3小時零4分鐘；不過，8號種子的仙拿則與德國的Daniel Altmaier苦戰5盤，爭逐了5小時26分鐘，遺憾地以7比6(7比0)、6比7(7比9)、6比1、6比7(4比7)、5比7慘敗，提早出局。