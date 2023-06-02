港超聯　金旻奎奪4月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「4月最有價值球員」由標準流浪「帶刀侍衞」金旻奎奪得，也是這位南韓外援首次獲獎。

標準流浪今季表現一鳴驚人，季尾於「足總盃」取得亞軍，並於聯賽以第3名衝線，來季將代表香港出戰「亞冠盃」外圍賽。4月份標準流浪共踢了5場賽事，包括於「賽馬會菁英盃」分組賽4比2打敗晉峰、聯賽對港會亦贏2比1，之後於3項賽事「3連戰」冠忠南區，「賽馬會菁英盃」準決賽互射12碼被淘汰之後，返回聯賽及「足總盃」4強戰順利報回一箭之仇。金旻奎在4月份5場賽事共取得4個入球，包括聯賽對冠忠南區一箭定江山；於「足總盃」2比1淘汰對手之戰也射入世界波，為球隊一度扳平，攻守兼備表現搶眼。累積全季，金旻奎共為標準流浪上陣33場，攻入6球，是港超入球最多的後衞。

來自南韓的金旻奎年僅22歲，擅長防線上多個位置，堪稱防線上的「萬能老倌」。今次也是標準流浪繼神田夢實贏得1月MVP之後，再次有球員獲封最有價值球員。總結今季成績，金旻奎表示：「有時候成長過程係需要一點挫折，但我哋唔會放棄。」他已跟球隊續約，來季有機會首次亮相亞冠外圍賽，並補充說：「我很鍾意標準流浪，隊友彼此間亦能互相溝通，令我過得很愜意，加上管理層嘅信任，來季會將目標定得更高。」