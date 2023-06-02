祖傑大三元　金塊輕取熱火先下一城

NBA總決賽揭開戰幔，主隊金塊憑著祖傑交出「大三元」27分10籃板14助攻，以104：93輕取熱火，場數領先1：0。

金塊在西岸決賽橫掃湖人後，休息整整十日，絲毫沒有生鏽，前三節命中率達55.9%，一度拉開24分。雖然熱火在末節急起直追，打出11：0的攻勢，縮窄到個位數差距，但祖傑挺身而出，單節豪取12分，又不斷製造機會給隊友，順利拿下首勝。

祖傑生涯首次殺入決賽，12投8中，取得27分10籃板14助攻，成為名人堂球星Jason Kidd後，史上第二個在總決賽秀子處交出「大三元」的球員。但他不在乎數據：「最重要是贏球，我只是用任何一個可能的方法贏球而已。」梅利取得26分10助攻，防守悍將Aaron Gordon也有16分進帳。

金塊主帥Michael Malone強調拿下首勝非常重要：「我提醒球員，熱火之前在公鹿、紐約人和塞爾特人主場拿下G1，我們不能讓他們獲得主導權。」他警剔球員保持專注：「對手在第四節攻入30分。這是總決賽，你不能選擇什麼時候認真，必須48分鐘都全力以赴。」

熱火方面，艾迪巴約表現最佳，取得26分13籃板。「戰神」占美畢拿在重點招呼下，僅得13分。