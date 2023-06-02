酒井高德細佬開Cafe　大玩歐美風

【日職孖T遊】神戶勝利船陣中有不少球員受香港球迷熟悉，包括曾經投效德國老牌球會漢堡的酒井高德，記者周五（2日）由於神戶正落大雨，因此光顧由其弟弟酒井高聖經營的咖啡店叉叉電。

連同酒井高德在內，整個家庭共有4兄弟，而店主酒井高聖是當中最年輕的弟弟，他以往都是1名足球員，職業生涯後期主要在德國低組別聯賽效力，到2021年正式退役。其後酒井高聖知道酒井高德喜歡飲咖啡，令他決定在兄長效力的神戶勝利船所屬城市，開設1間名為Alster&Garten的咖啡店，裏面亦擺放1張兩兄弟的合照，足證兩人手足情深，廁所也掛上兩支德國低組別聯賽球隊的錦旗。不過記者到達當日，酒井高聖並未在場，否則隨時可與球迷分享更多故事。

這間咖啡店於2022年11月開張，店內空間寬敞，擺放幾張歐美風格的梳化，主要以英文歌為背景音樂，連餐牌都是以英文為主，十分適合遊客到來。飲食方面，除了手沖咖啡外，亦有多士等可供選擇，加上店鋪並非設於市中心，能讓喜歡寧靜的旅客到這一片小天地好好享受，有緣的話還有機會與酒井兄弟「打卡」留念。

記者其後到三宮附近品嘗大阪燒，整個烹調過程由店員負責。縱使等待大阪燒完成的時間較預期長，但味道相當可口，價錢約1600日圓（約90港元），到神戶旅遊的球迷不妨一試。