世界女排聯賽　中國兩連勝土耳其挫世界冠軍

2023年世界女排聯賽日本站續在名古屋上演，中國女排以直落3比0力挫德國，迎來兩連勝；另邊廂的土耳其力壓世界冠軍塞爾維亞，兩戰全勝暫居榜首。

中國女排首仗以3比2險勝巴西後，已投入狀態，周五碰着世界排名12的德國，雖然實力上可能比中國稍為遜色，但也曾給中國女排制造不少麻煩，於2018及2021年的女排聯賽中，雙方要打足5局，中國才能獲勝。而今仗中國女排採取主動搶攻，雖然在首局曾一度落後，但最終以25比19、25比20、25比22獲勝，迎來今個比賽兩連勝，當中主攻的李盈瑩取得全隊最高的14分，而德國的奧富蔓則以19分成為今仗的得分王。

至於在安塔利亞上演的土耳其站，東道主土耳其在8千多位主場球迷力撐下，以24比26、25比17、25比15、25比21反勝世界冠軍塞爾維亞；值得一提是土耳其的意大藉教頭Santarelli，去年帶領塞爾維亞贏得第二個世界冠軍，而今次在世界聯賽則帶領新球隊戰勝舊東家。Santarelli下一仗將率球隊面對自己國家的意大利，又再是另一個話題。