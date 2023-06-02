曼聯大想頭　用馬古尼加錢換蒙特

曼聯斟介車路士中場美臣蒙特處於領先位置，交易談判進行中，有消息指曼聯打算加入隊長哈利馬古尼作為籌碼，用馬古尼加錢交換美臣蒙特，等待車路士回覆。

《太陽報》報道，坦哈格已約好馬古尼下星期見面，商討未來去向，報道指坦哈格有意出售馬古尼，而馬古尼亦唔打算留隊，雙方尋求一個理想解決方案。

另邊廂，普捷天奴入主車路士後將進行大清洗，其中後防將會大換血，放棄高列巴尼、杜利奧查洛巴等，而早在熱刺年代，普捷天奴斟過馬古尼，不過當時主席利維出手太低而放棄，雖然事隔多年，但相信普捷天奴會接受馬古尼。

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯同美臣蒙特就個人條件已達成一致，餘下要解決轉會費問題，車路士開價達6000萬鎊，曼聯要完成交易必須出售球員，但如果用馬古尼作為交易一部份，財政壓力就減輕好多。

馬古尼現時身價為3000萬鎊，如果車路士接納交易，即以馬古尼再補上餘額差價3000萬鎊，就可簽入美臣蒙特，不過仲有手尾就係，馬古尼目前周薪高達19萬鎊，車路士只願意支付一部份，餘額就要由曼聯承受。