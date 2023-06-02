沙灘上比拚！港隊出戰首個亞洲區戶外羽毛球賽

戶外羽毛球賽近年成為新興運動，而香港亦將派隊角逐「2023世界沙灘運動會亞洲區資格賽」戶外羽毛球比賽。賽事將於6月23至25日在吉隆坡舉行，羽毛球總會歷史性派出8名選手參加，參與項目包括混合團體接力賽及男女子三打三賽事，力爭佳績及進一步推廣這門運動。

港隊成員陣容鼎盛，以前香港羽毛球隊代表林光毅（球員兼教練）及名將黃永棋為首，其他成員包括何煒麟、陳子傑、陳虹蓉、胡依廷、張櫻美、陳祉嘉，他們將競逐8月印尼世界沙灘運動會決賽的出線資格。

球隊日前公布參賽計劃，領隊曾醒華表示：「今次參加世界羽聯舉辦的首個亞洲區戶外羽毛球賽事，將會是本會推動羽毛球發展的里程碑，期望透過出戰世界沙灘運動會，讓更多人認識這項全新的運動，鼓勵更多人參與羽毛球運動。」

比賽將在沙灘上進行，對打慣室內場的選手來說，無疑是一個考驗。球員兼教練林光毅表示：「對於在沙灘上參與這項全新的比賽感到興奮，預料其他國家也會派出最好的球員參賽，所以也有少許緊張，期望能夠放鬆應戰。」去年8月，國家奧林匹克委員會聯合會公佈，2023世界沙灘運動會將新增設戶外羽毛球比賽。這是世界羽聯自2019年5月推出戶外羽毛球運動以來，首個亞洲區戶外羽毛球賽事。