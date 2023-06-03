坦哈格視像游說　20歲怪物係曼聯真命天子

曼聯今個夏天轉會窗最大目標，係收購一名頂級前鋒配合拉舒福特，哈利卡尼一直被傳係頭號獵物，不過據英國《曼徹斯特晚報》同《The Athletic》等報道，曼聯心儀目標原來另有其人，效力阿特蘭大嘅丹麥20歲前鋒賀蘭特，據報已同領隊坦哈格進行過多次視像會議，曼聯有望簽入呢位怪獸前鋒。

20歲嘅賀蘭特今季喺意甲有8個入波，自卡塔爾世盃後更喺丹麥國家隊擔正，今年歐國外踢2場就入5球，被公認有超巨大潛力，所以坦哈格亦親自出動游說，雙方進行過多次視像通話。值得留意嘅係，賀蘭特最近轉用SEG經理人公司，目的係為轉會鋪路，而SEG正正就係坦哈格嘅經理人公司，SEG老闆禾斯亦同曼聯關係密切，英超煞科戰甚至現身奧脫福嘅包廂睇波。

除此之外，網民發現賀蘭特喺IG已經暗中「表明心迹」，喺佢679個追蹤人物入面，包括拉舒福特、利辛度馬天尼斯、查頓辛祖、華拉尼、加拿祖、卡斯米路同般奴費南迪斯等超過10名曼聯球員。

曼聯前鋒收購目標名單有唔少貴價球星，哈利卡尼、域陀奧森漢都要1億鎊(約9.79億港元)以上，杜辛華荷域同最新加入嘅高路梅安尼，預計轉會費都要6,000萬鎊(約5.86億港元)以上，相比之下，賀蘭特嘅4,000萬鎊(約3.9億港元)轉會費就划算得多。