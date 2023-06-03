創意比賽盡顯「運動傳承」　新命名更助運動員轉型

【特約報道】負責支援本地運動員轉型的港協暨奧委會「香港運動員就業及教育部」（HKACED）早前舉辦「全城運動 運動傳承」短片拍攝比賽，經過公眾投票及評判遴選後，冠軍已順利誕生。

由HKACED主辦的「全城運動 運動傳承」慶典3月26日於香港迪士尼樂園圓滿舉行，大會亦舉辦短片拍攝比賽，目的是透過拍攝創意短片，讓大眾認識「香港運動員就業及教育部」和「香港奧林匹克之友」，推廣奧林匹克精神，凝聚正能量。今次參賽者相當踴躍，有現役及退役運動員，以及一批支持香港體壇的市民，而最後十強得獎者順序為楊潔瑩、凌渡宇、梁碧霞、林衍蕙、梁金輝、呂凱珊、高杰宏、李雪雯、張靜嵐、陳梓聰，眾人可獲得豐富獎品，冠軍更獲得迪士尼探索家度假酒店套票（1 晚）及住宿當天成人門票兩張。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）轄下的香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）今年4月1日正式改名為香港運動員就業及教育部（HKACED），港協暨奧委會副會長胡曉明表示，部門會全力協助香港運動員退役後轉型，發展第二事業。前「亞洲車神」黃金寶及香港前網球「一姐」張玲均為計劃受惠者。黃金寶退役後成功轉型，曾於港協暨奧委會「奧夢成真計劃」擔任項目發展幹事，現為「星星伴轉型」學長召集人，協助退役運動員轉型，發展第二事業。他表示，HKACED提供各方面支援，讓退役運動員適應職場工作：「HKACED與本地大學合作，協助運動員建構知識、基本能力，計劃亦獲企業支持，開放職位給運動員從基本做起。相信以運動員刻苦耐勞的態度，可以慢慢適應投身社會工作。」

至於去年退役的網球女將張玲則透露正修讀運動管理課程，現時在一間本地俱樂部擔任網球顧問，另外她亦加入了香港隊教練團，今年9月將以香港女子隊教練身份帶領港隊出戰杭州亞運。她表示，HKACED讓她明白教練並非運動員唯一出路：「HKACED幫我好好裝備自己，教我寫履歷表、用文書軟件等，我也參加了他們的英語課程，這些都是運動員平常很少機會接觸到，對我現在的工作幫助好大。」