艾卡華斯晉級法網16強　祖高域回應觀眾噓聲

周五（3日）法國網球公開賽，世界一哥艾卡華斯直落3盤淘汰加拿大的Denis Shapovalov，塞爾維亞球星祖高域也力挫西班牙的Alejandro Davidovich Fokina，雙雙晉級16強。

20歲的西班牙球王艾卡華斯氣勢如虹，以6：1先下一城。Denis Shapovalov第二盤站穩陣腳，率先破發領先2：0，但只是曇花一現。艾卡華斯再贏6：4和6：2，僅花2小時10分鐘，就直落3盤了結對手，晉級16強，面對意大利的Lorenzo Musetti。

艾卡華斯去年贏下美網，以19歲之齡成為最年輕的「世一」球手，但他未覺滿足，朝著個人第二座大滿貫進發：「我很早已經確立自己的目標，很高興在生涯早期達成這麼多成就。我現在的夢想是贏下每場比賽、每個大滿貫，挑戰世界最強球手，看看我們之間的差距。我想要更多冠軍。」

至於世界三哥祖高域再次展現大心臟，經歷兩盤搶七，以7：6（7：4）、7：6（7：5）和6：2力挫西班牙的Alejandro Davidovich Fokina，連續14年打入法網16強，繼續邁向個人第23座大滿貫。

比賽期間有段插曲，祖高域因拉傷大腿要求暫停，被觀眾喝倒彩，他豎起姆指和拍掌回應。他賽後表示：「我相信大部人來這裏都是享受網球和支持球手的，但總有人對每件事喝倒彩。他們付錢入場，可以做想做的事，我99%的時間都不會理會，但有時候會作出回應，因為我感到不受尊重。」