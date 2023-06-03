費倫天拿神鋒又入波　強勢迎戰歐協聯決賽

意甲賽會為咗令費倫天拿有更多時間備戰下周四(8日)凌晨舉行嘅歐協聯對韋斯咸，安排「紫百合」提早周六(3日)凌晨踢聯賽煞科戰，費倫天拿作客以3比1擊敗薩斯索羅壯聲勢，前鋒尼高拉斯干沙利斯又入波，呢位25歲阿根廷國腳近4場入4球，狀態大勇，成為爭奪歐協聯冠軍嘅最大本錢。

費倫天拿今場已有所留力，包括射手尼高拉斯干沙利斯擔任後備，整體表現仍然勝一籌，由艾科亞入波先開紀錄。雖然薩斯索羅憑杜文尼高貝拉迪射入12碼扳平，但費倫天拿2位主將沙普拿拉、尼高拉斯干沙利斯後備上陣各入1球，贏3比1。

薩斯索羅仲有2位後衞魯安查斯蘇迪、羅渣里奧奧利華拉被逐，費倫比賽後段踢多2人，慳番唔少體力，似乎薩斯索羅都想「幫助」佢哋爭歐協聯錦標。

賽後費倫天拿教練伊泰利安奴話：「我哋用1場勝利結束今季意甲，我對球員表現非常滿意，依家係時候着眼下場歐協聯，我哋會取得最後成功。」費倫天拿喺早前意大利盃決賽不敵國際米蘭，當然希望捧歐協聯冠軍，以彌補遺憾。