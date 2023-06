恩尼斯達早前宣布7月1日後便離開神戶勝利船,記者周五(2日)到位於三宮的神戶勝利船專門店「朝聖」,惟門外早已擺放「小白」落場版球衣售罄的告示牌,令身為「小白」球迷的記者感失望,慶幸店內仍有不少精品,小記不致空手而回。

恩尼斯達今季上陣時間雖然不多,但人氣依舊高企,加上離隊在即,不少球迷將其商品搶購一空。除球衣外,專門店還有毛巾、公仔、波鞋以及印有球員樣貌的食品等商品,當中部分T恤印有「We Are Proud To Have You」字句,向恩尼斯達致敬。此外專門店內亦掛有日職聯積分榜,旁邊更附上多名球員的親筆簽名。