德國盃決賽萊比錫鬥法蘭克福　免費台直播

德國盃王者戰喺中立場柏林上演，由上屆盟主RB萊比錫硬撼法蘭克福。萊比錫連續3年殺入德盃決賽，季尾更連場報捷，信心爆棚，可食住個勢贏法福捧盃，主勝扺玩。（HOY TV 77台周日凌晨2時直播）

RB萊比錫之前兩屆德盃獲一冠一亞，今屆衞冕征途亦盡顯霸氣，5戰喺法定時間內全勝，包括淘汰勁旅多蒙特及上屆亞軍弗賴堡，而且季尾大勇，各項賽事近6仗贏晒，其中聯賽豪取5連勝，一鼓作氣獲得季軍，兼鎖定下屆歐聯入場券，氣勢如虹。

射手尼干古傷愈後重拾佳態，今季聯賽攻入16球，與雲達不來梅箭頭富克洛同獲德甲金靴，佢單計近6仗就轟入5粒，腳風奇順，加上高層之前已確認尼干古下季會轉投車路士，佢都希望離隊前力爭冠軍。

法蘭克福近9仗僅3捷

相反法蘭克福狀態一般，各項賽事近9仗僅3捷，最終聯賽只排第7位，因此上季率領球隊勇奪歐霸嘅主帥加斯拿慘食無情雞，帶埋今仗就要執包袱。睇番法福今屆德盃所遇嘅對手如史特加、達斯泰特等實力偏弱，今鬥萊比錫先至係真正考驗，無論係實力定近況，佢哋都遠遜對手，好難阻擋萊比錫贏波蟬聯冠軍。

直播表

周六3:30pm 韓職 全北汽車Vs蔚山現代

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周六5:45pm 澳職 墨爾本城Vs中岸水手

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周日2:00am 德國盃 RB萊比錫Vs法蘭克福

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周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門Vs克萊蒙特

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