希斯基：季後賽決賽　撐墨城「 大」成功

澳職季後賽決賽可謂巔峰對決，墨爾本城於4強階段以總比數5比1淘汰FC悉尼後，狀態勇銳，他們上年失落了總冠軍，所以這亦驅使他們絕不可重蹈覆轍。

中岸水手近4戰全勝，4強階段亦能在主場及作客的情況下雙殺阿德萊德聯。然而，他們對上一次殺入總決賽已經相隔10年，所以球員的確是欠缺大賽經驗。

我認為水手領隊歷克蒙高馬利需要擔當重要的角色，他要確保球員保持冷靜，跟從他的指示及部署，不要怯場，如果他們能夠交出最佳表現的話，將有一定的奪冠機會。

兩支決賽球隊的入球數字皆冠絕澳職，所以我預期今仗將會是一場入球騷。

墨城陣中的澳職神射手占美麥卡倫，毫無疑問是澳洲球壇最優秀的射手。今仗他將會繼續爭取入球，但水手的前鋒線亦有一位危險人物坐鎮，就是今季澳職次席射手積遜甘明斯。

墨城前鋒馬高迪利奧及水手中場馬高杜利奧的表現皆令我留下深刻印象，兩位今季同樣攻入10球。他們的創造力也能夠產生威脅，並加強前線攻擊力，因此今仗兩位球員有可能交出耀眼表現。

對上16場賽事，墨城及水手分別只能取得1場及2場的零封成績，雙方防守力都不算強勁，換句話說，勝負關鍵將將取決於哪一隊能夠交出更佳的進攻表現了。儘管我認為兩隊都會取得入球，不過我預計墨爾本城將會勝出，並於3年內兩奪總冠軍寶座。