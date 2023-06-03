拿玻里玩晒！「基華拉當拿」獲選意甲最佳

意甲將於下周一(5日)凌晨煞科，冠軍拿玻里今季聯賽一支獨秀，佢哋喺周五(2日)公布嘅「賽季最佳」選舉亦成為大贏家，嚟自格魯吉亞嘅翼鋒基華拉斯基利亞，獲選為今季意甲最佳球員，拿玻里主帥史巴列堤亦獲選為最佳教練。

22歲嘅基華拉斯基利亞上年由格魯吉亞聯賽加盟，去到意甲後表現光芒四射，今季聯賽有12個入波同10次助攻，華麗腳法更被球迷冠軍「基華拉當拿」稱號。意甲總裁迪施禾表示：「基華拉斯基利亞喺意甲帶嚟嘅影響令人印象深刻，恭喜拿玻里為意甲帶嚟一個咁出色嘅球員。」

至於已宣布今夏離開拿玻里嘅教練史巴列堤，大熱獲選為最佳教練，拿玻里前鋒域陀奧森漢同中堅金玟哉，則分別獲選最佳前鋒同最佳後衞。

另外，拿玻里將於煞科戰主場對包尾篤定降班嘅森多利亞，雙方實力距離懸殊，近8次對賽，拿玻里獲得全勝，其中7次上半場領先，相信今仗可以迅速攻破對手防線，用一場漂亮勝仗謝幕，一於再追拿玻里半場主勝。(Now 638周一凌晨零時30分直播)