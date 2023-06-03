比堤：三冠次關　撐曼城降「魔」捧盃

應屆英超盟主曼城，現正追逐曼聯於1999年取得三冠王榮耀，簡直令人引頸以待！但有趣的是，曼城今場英足盃決賽的對手，正正是這支同市死敵、「紅魔鬼」曼聯。

當然，曼城還要於歐聯決賽擊敗國際米蘭才能圓夢，但球隊的命運掌握在他們自己手中。我認為這是一個千載難逢的對碰，事關紅魔鬼將會全力以赴阻止藍月亮封王，所以這場曼市打吡，絕對是一個完美的決賽戲碼。

現由坦哈格掌舵的曼聯，需要交出絕佳的表現，才可粉碎曼城冠軍夢。我認為，開賽頭20分鐘將會成為勝負關鍵。由哥迪奧拿帶領的藍月亮，喜歡甫開賽便向對手作出高強度壓迫，如果曼城於比賽早段先開紀錄，他們將很大機會控制戰局。

當曼城控球在腳時，曼聯在戰術上定要保持紀律性，搶到皮球後則需要快速地反守為攻，負責為隊友舗橋搭路的般奴費南迪斯，更要好好利用前場的拉舒福特的高速，並於反擊時將皮球送到對方防線上以作突破。

同時，我認為雲比沙卡將擔任封阻曼城左路基亞利殊進襲的重要角色，卡斯米路將務求令到奇雲迪布尼無法踢出應有水準。如果他們能夠成功阻止曼城一眾創造型球員，向被華拉尼嚴密看管的艾寧夏蘭特作出供應的話，那就將有較大機會取得成功。

年初時曼聯曾以2比1擊敗過曼城，更加為對手帶來很多問題。但我始終認為由哥迪奧拿帶領的曼城如今實力上的確是佔盡優勢，所以他們今仗將可獲勝，成功闖過三冠王的第二關，繼續向目標進發。