【直擊】朝聖神戶球衣連鎖店　驚喜接住嚟

【日職孖T遊】記者周六（3日）到位於神戶的球衣連鎖專門店Soccer Shop Kamo朝聖，該店除了發售J League球會波衫外，更展出有恩尼斯達親筆簽名的戰衣，喜歡收集球衣的球迷豈能錯過！

Soccer Shop Kamo作為連鎖球衣店，能夠發售各大正聯賽球衣，絕非稀奇之事，例如曼城及AC米蘭等，令球迷能夠在此盡情「尋寶」。其中位於神戶的分店，就以神戶勝利船作招徠，甫進入門口即能看見兩件附上恩尼斯達簽名的神戶勝利船球衣，以及1本關於這名西班牙中場在日本經歷的書籍，部份店員亦穿上神戶勝利船主場球衣工作，大大吸引記者眼球。此外，店內亦有出售其他J League球衣，例如浦和紅鑽，川崎前鋒及鹿島鹿角等。

記者之後沿樓梯往上，打算繼續挖掘其他「寶物」，途中驚喜連連。店鋪在樓梯間放置多位有名宿簽名的球衣及球鞋等，包括恩尼斯達、普度斯基、華美倫、名波浩及遠藤保仁等，使記者花上不少時間在梯間「打卡」，到神戶觀看球賽或旅遊的球迷，可以到此店逛逛，隨時有意想不到的收穫。