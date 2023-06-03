衝擊三冠霸業第2關　曼城抖夠上盤降魔

英足盃決賽周六(3日)假溫布萊球場舉行，歷史性上演「曼市打吡」，曼城火併曼聯。「藍月亮」今季挑戰三冠王霸業，英超冠軍已到手，第2關英足盃，最後係歐聯，主帥哥迪奧拿近期玩輪換，一眾主力養精蓄銳，「紅魔鬼」今季實力處下風，近期傷兵湧現，加上近4次交手曼城獲3勝1負，曼城讓一球上盤值捧。(無綫myTV Super周六晚10時直播)

曼城自月中歐聯4強次回合大炒皇家馬德里4比0，打入歐聯決賽後，近3仗均進行輪換，提前捧走英超後，主場謝幕戰半力都贏車路士1比0，進攻孖寶艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼僅對白禮頓正選披甲，上周煞科日幾乎以半隊後備擔正，結果0比1輸畀賓福特，不過一班主力得到充分休息，今場決賽將可傾巢出擊爭冠。

季初曾6比3大炒曼聯

全力搏殺嘅曼城戰力究竟有幾犀利，從大炒皇馬一仗可以見到，除咗貝拿度施華梅開二度，文路爾艾簡治、祖利安艾華利斯各建一功，仲有艾寧夏蘭特錯失3個入球機會；再睇季初曼城主場曾以6比3大炒曼聯，當時曼城大幅領先後放緩攻勢，先被曼聯追番3球，至於次循環曼聯反勝曼城2比1一仗，過程充滿爭議，有偷雞成分。

「紅魔鬼」傷兵多守唔住

雖然曼聯季尾4連勝，狀態唔錯，不過對住無孔不入嘅曼城鋒線，今仗無可避免要打守勢波，而且佢哋受傷兵影響，前線冇咗安東尼馬菲奧斯同安東尼馬迪爾，進攻打折扣，中場沙比薩收咧，防線利辛度馬天尼斯受傷，焗用域陀連迪路夫拍華拉尼，後防唔夠穩陣，前中後都出問題，想唔輸都幾難。