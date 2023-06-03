根叔起孖挫曼聯捧盃　曼城三冠王叫胡

周六(3日)晚溫布萊球場上演英足盃決賽，曼城對曼聯。「藍月亮」憑隊長根度簡開賽13秒閃電入波兼起孖，協助球隊以2比1力挫同市宿敵曼聯，繼早前英超封王後，再捧走英足盃，三冠王叫胡，下場贏埋歐聯冠軍就大功告成。

曼城今仗夫添出擊，艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼重回正選，曼聯則變陣迎戰，起用費特拍卡斯米路同基斯甸艾歷臣踢3防中，中堅用域陀連迪路夫拍華拉尼。

開賽僅13秒，「根叔」根度簡接應迪布尼傳送窩利轟入世界波，為曼城閃電打開紀錄，不過佢哋未有乘勝追擊，一路搓住踢，終於被曼聯搵到機會，雲比沙卡傳中搞到回防嘅基亞利殊犯手球輸12碼，般奴費南迪斯操刀入網，曼聯33分鐘追成1比1。

易邊後曼城壓上，同樣由迪布尼傳交根度簡窩利攻門，雖然呢球冇咁靚但仍然入網，51分鐘曼城2比1再度領先，71分鐘根度簡再度送球入網，不過今次越咗位食詐胡。比賽尾段曼聯未能收復失地，最終曼城保持勝局完場，順利捧盃。