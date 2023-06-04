亞運後卸下港隊身份　李琪盼新一代珍惜機會

NYBO香港青少年籃球公開賽周六（3日）落幕，由李琪領軍的基督教香港信義會信義奪亞而回。這個35歲的頂尖射手透露，完成杭州亞運後，便會正式卸下港隊身份，把機會留給年輕球員。

李琪去年底離開職業隊香港東方，對於來季去向，他賣個關子，但表示最快下周日（11日）的三人聯賽有分曉：「新球隊3月已開操，我雖然沒打職業，但依然很喜歡籃球，目標不變，都是冠軍。」新東家不明，他還有一個確切的身份——港隊代表，只是這個身份「有效期」是杭州亞運。

「我打算打完杭州亞運，就不再打港隊了，是時候讓年輕球員接班。」由2011年加入港隊，打過仁川亞運、亞錦賽、世界盃外圍賽⋯⋯每次經歷都值得回味：「代表香港感覺好特別，一來證明你是香港最好的12人，二來有機會與不同國家切磋，見識世界多大，可以說是香港籃球員的終極目標。」

不捨歸不捨，他明白港隊終須換血，寄語年輕球員珍惜機會：「希望他們把握機會，不管比賽規模，遠不遠，盡量參加所有港隊比賽，磨練自己的同時，有一批穩定的陣容，才能打出好成績。」對於最後一次代表港隊，他強調會全力以赴：「無論是22歲第一次打港隊，還是35歲最後一次打港隊，我著得起港隊球衣，代表這個地方，就有責任盡全力。」