【女足粉絲團】屯門失分　翱翔足球會女乙封王

「賽馬會女子足球聯賽」乙組周六（3日）煞科日上演多場激戰，其中屯門對標準流浪的榜首大戰，踢成1比1平手，最終以3球擊敗冠忠南區的翱翔足球會，成功憑對賽成績力壓屯門捧走冠軍。

賽前榜首屯門僅領先標準流浪1分，以及翱翔足球會2分，冠軍爭奪形勢激烈，而3支球隊煞科日皆在寶翠公園出戰。其中頭場冠忠南區對翱翔足球會，後者需要全取3分之餘，亦要寄望屯門對標準流浪打和，才可以追至與屯門同分，並以較佳對賽成績奪冠。最終翱翔足球會憑黃靜梅開二度，加上朱思婷的入球，以3球擊敗南區。

隨着頭場翱翔足球會贏波，尾場屯門對標準流浪的大戰，兩軍其中一方需要擊敗對手才可以成為盟主，最終兩隊僅踢成1比1。屯門賽後與翱翔足球會同得34分，但由於對賽成績不及翱翔，只能屈居第二，翱翔則順利捧走乙組冠軍，獲得來季升班資格。

第13周賽果：

東區0 ：2 油尖旺

冠忠南區 0 ：3 翱翔足球會

樂天3 ：1 九龍木球會

凱景5 ：1 熱火體育會

佳聯元朗1 ：0 觀塘

屯門1 ：1 標準流浪

大聯盟足球學院 2 : 5 黃大仙