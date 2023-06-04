西甲煞科日　切爾達護級大起巴塞

西甲煞科日，焦點落喺護級戰場，6隊之中有1隊唔好彩會降班，排尾4嘅切爾達將會主場迎戰出爐西甲冠軍巴塞隆拿。形勢上切爾達今場贏波即上岸，如果失分就要望天打卦，不過佢哋並唔係冇機會，事關巴塞奪冠後表現放鬆，近4仗上演入球騷，全開3球或以上，預計今場兩隊會鬥攻，2.5球入球大有計。（周一凌晨3時開賽）

西甲護級形勢混亂，除咗艾爾切同愛斯賓奴篤定降班，18位嘅華拉度列到13位嘅卡迪斯，6隊積分在2分之內，現時最有危機嘅當然係華拉度列，輸波即降，但切爾達排17位，僅比華拉度列多1分，危險系數高企，煞科戰對手就算係巴塞隆拿，都要放手一搏搶攻入波。

巴塞今季表現平穩，有一大段時間靠嚴密防守，然後小勝1比0攞分，不過自從奪冠後風格大變，改為同對手鬥攻，近4仗2勝2負，包括輸畀皇家蘇斯達同華拉度列，全開3球或以上，今場對住搏老命嘅切爾達，相信入球唔會少。

華拉度列背水一戰打爆基

至於另一場護級生死戰，華拉度列主場對基達菲都值得研究。華拉度列今仗非勝不可，但基達菲就同卡迪斯、華倫西亞一樣得41分。雖然基達菲只要和波就肯定護級成功，可惜佢哋近5場作客輸4場，今場久守必失，華拉度列背水一戰唔係冇機會，主勝捧得過。（Now 632周一凌晨3時直播）

直播表

周日8:30pm 荷甲 川迪Vs海倫芬

無綫myTV Super

周一凌晨零時 荷甲 鹿特丹斯巴達Vs烏德勒支

無綫myTV Super

周一0:30am 西甲 皇家馬德里Vs畢爾包

Now 632、611

周一0:30am 西甲 奧沙辛拿Vs基羅納

Now 630、631、Viu TV 96台

周一0:30am 意甲 拿玻里Vs森多利亞

Now 638

周一1:00am 阿甲 聖羅倫素Vs高隆

無綫myTV Super

周一1:30am 世青盃 南韓U20Vs尼日利亞U20

FIFA+

周一3:00am 西甲 華拉度列Vs基達菲

Now 632

周一3:00am 意甲 羅馬Vs史柏斯亞

Now 638

周一5:00am 世青盃 美國U20Vs烏拉圭U20

FIFA+

周一8:30am 阿甲 拉魯斯Vs圖庫曼體育會

無綫myTV Super