德甲「標王」嗌走人　拜仁或焗蝕讓

拜仁慕尼黑今季驚險奪得德甲冠軍之後，嚟緊將面臨重大人腳變動，除咗盛傳會出售前鋒沙迪奧文尼、右後衞班捷文柏華特之外，中堅盧卡斯靴南迪斯亦提出離隊，要求轉投巴黎聖日耳門(PSG)，呢位法國國腳4年前以8,000萬歐元(約6.7億港元)轉會費，由馬體會加盟拜仁，成為德甲史上最貴球員，但現時身價已跌至6,000萬歐元(約5億港元)，意味拜仁需要蝕讓。

根據《天空體育》體記Florian Plettenberg爆料，盧卡斯靴南迪斯已經明確向拜仁慕尼黑管理層提出轉會要求，並希望加盟PSG，會方亦唔反對佢離隊，但必須收取6,000萬歐元轉會費。

以PSG雄厚財力，應該可以滿足到拜仁嘅要求，加上中堅沙治奧拉莫斯日前已經宣布今夏離隊，所以呢支法甲勁旅更加急需簽入新中堅，預料會同拜仁達成交易協議。

值得一提，盧卡斯靴南迪斯經常受傷，今季更因為長期養傷，僅為拜仁慕尼黑上陣11次，難怪會方願意蝕本出售呢位「玻璃腳」。