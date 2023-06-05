【有片】伊巴謙莫域宣布掛靴　一代霸氣硬漢黯然落淚

周一(5日)凌晨意甲煞科，同時迎來一個傷感消息，AC米蘭神鋒伊巴謙莫域突然宣布掛靴，結束24年球員生涯，呢位41歲瑞典國腳被譽為史上最佳射手之一，並以霸氣硬朗見稱，但來到告別一刻，都不禁黯然落淚，令人動容。

AC米蘭今仗主場對維羅納開波前，球場大螢幕顯示「GODBYE」(上帝再見)字樣，暗示伊巴謙莫域即將告別，呢位超級射手並冇列入大軍名單，AC米蘭憑基奧特射入12碼，加上拉菲爾利亞奧梅開二度，以3比1擊敗維羅納。

完場後進入戲肉，AC米蘭球員着上伊巴謙莫域嘅11號球衣，列隊歡迎佢入場宣布退役，伊巴話：「係時間告別足球，我喺呢座球場有好多回憶，第一次來到米蘭時，你哋令我感到開心，第二次來到時，你哋畀我愛護，我想感謝教練、隊友對我委以重任，感謝管理層對我嘅信任，當然仲有球迷，係你哋令我有回家感覺，我一生都會係米蘭人，我哋仲有機會再見，加油米蘭。」伊巴謙莫域暗示將來可能擔任教練，或者加入球會管理層，甚至只係做一位球迷。

伊巴謙莫域屬於球壇史上少數曾經效力過3支意甲傳統豪門祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭嘅球員，並且協助3隊捧意甲冠軍，但效力祖雲達斯期間2季意甲冠軍，因為祖記捲入「電話門」假波案而被禠奪。

伊巴2010年被巴塞隆拿外借去AC米蘭，隨即協助球隊奪得意甲冠軍，2012年轉投巴黎聖日耳門，並效力過曼聯、洛杉磯銀河，2020年重返AC米蘭，上季更加率領球隊相隔11年，再捧意甲錦標。

當時已有傳伊巴謙莫域可能退休完美告別，佢最終選擇繼續球員生涯，不過伊巴謙莫域上年夏天因為做手術治療傷勢，直至今年2月先至復出，今季僅上陣4次入1球，佢兩度效力A米合共163次披甲入93球，此外，為瑞典國家隊上陣122次入62球，屬於瑞典史上首席射手。

早前有消息指伊巴謙莫域獲得前AC米蘭班主貝魯斯干尼邀請加盟另一支意甲球隊蒙沙，但佢最終決定喺AC米蘭掛靴。