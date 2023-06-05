伊巴效力6大豪門捧34盃　遺憾冇歐聯

伊巴謙莫域堪稱球壇長青樹，屬於極少數職業生涯超過20年嘅球員，曾效力6大豪門祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門、曼聯，並且絕大部份保持高水平，獲得輝煌戰績，奪得大大小小合共34項錦標，累積入573球，史上排第12位，遺憾未嘗歐聯冠軍滋味。

擁有克羅地亞血統嘅伊巴謙莫域出身於瑞典球隊馬模青年軍，轉投阿積士後打出名堂，2004年加盟祖雲達斯收購，連續2季協助球隊奪得意甲冠軍，但因為「電話門」假波案而被禠奪，佢亦冇跟隨祖記去踢意乙，而係轉投國際米蘭，並連奪3季意甲冠軍，強勢加盟巴塞隆拿，同美斯合作，可惜發揮一般，僅一季就被外借去AC米蘭，再嘗意甲冠軍滋味。呢位瑞典神鋒效力巴黎聖日耳門4季，都捧法甲冠軍，對佢毫無挑戰可言。

伊巴謙莫域以34歲齡加盟曼聯踢英超，一樣綽綽有餘，2016/17年球季英超上陣28場入16球，協助紅魔鬼捧歐霸盃及英聯盃冠軍，其後去美職洛杉磯搵食，上陣58場入53球，表現大超班，最難得係重返AC米蘭後，可以幫積弱多年嘅「紅黑兵團」重上高峰。

伊巴謙莫域除咗入波及奪標無數之外，亦係球壇霸氣「金句王」，巴塞名宿碧基喺停車場輕托伊巴謙莫域一張經典照片流出後，被傳媒問到2人是否「斷背」，佢竟然回應：「來我屋企，帶埋你家姐來，到時你就知我係唔係同性戀。」

伊巴亦將Only God Can Judge Me(只有神可以審判我)紋上身，回應各界對佢嘅批評。