學生哥準備爆汗！校際體能挑戰賽闊別兩年回歸

【特約報道】經歷過疫情來襲的悲痛回憶，讓我們更懂珍惜生命與健康，港協暨奧委會奧夢成真轄下的賽馬會「奧翔」計劃，一直關注學生身心發展，並以運動宣揚奧林匹克價值，而因疫情停辦兩年的校際體能挑戰賽今年正式回歸，大家極期待一起「爆汗」、齊心嗌破喉嚨的畫面將再次出現。

第三屆校際體能挑戰賽將於7月8日在香港珠海學院舉行，大部分的受惠學校已落實派隊爭逐，希望讓學生們挑戰自我，並可體驗團隊合作的精神；各個動作全方位挑戰學生的肌力、心肺耐力、身體協調、反應及柔韌性，並以速度挑戰的形式進行比賽。

量力練習積少成多

跟以往一樣，同學們需要在最短時間內，按既定次序正確完成10個挑戰項目動作，包括：開合跳、深蹲、仰臥直抬腿、左右交替舉手、弓箭步、仰卧起坐、平板支撐至掌上壓、單腳跳、登山者、蹲撐立，每個動作要做10下。

去年6月加入奧夢大家庭成為教練的籃球名將林萬進坦言，疫情下的確令學生們的體能有落差，對運動有點陌生：「復常初期曾遇過一些學生不願參與運動，近3個月的參與度已有改善，但普遍體能上仍有待改善，有些同學更在熱身後出現面青口唇白。」所以他認為參賽同學要先了解自己身體狀況，再要熟練10個動作，切勿心急：「我建議分階段練習，愈接近比賽就不要令身體負荷太大，練習總是辛苦過比賽，但我習慣積少成多，每天練少少，準備足夠，到比賽時就可以盡情Show off。」

至於已經擔任奧夢教練兩年的另一位籃球名將梁民熊（Bear），認為復辦挑戰賽對於學生們有另一種意義：「對學生來說，練到體能固然好，但背後我覺得最開心是社交！同學們經過3年疫情，大部分時間都是對住個Mon（電腦屏幕），但可以『掂到』的社交，好似有點陌生，他們未來在社會不論升學或就業，都要懂得人與人的相處，今次比賽最開心而期待的，就是看到他們玩到『攬頭攬頸』。」採訪當日Bear教練與林萬進示範了幾項正確的動作姿勢，他更提醒同學們日常可以針對練習自己的Core（核心），如在「仰臥直抬腿」及「弓箭步」等有需要運用，閒時抽一點時間做一做平板支撐的訓練，比賽時可能更得心應手。

第三屆校際體能挑戰賽

日期：2023年7月8日

時間：早上9時至下午5時30分

地點：香港珠海學院