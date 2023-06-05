香港隊　米高現身首操　安帥：望6月搞掂入籍手續

為備戰本月對越南及泰國的兩場國際友誼賽，香港足球代表隊周一（5日）於將軍澳足球訓練中心展開操練，主教練莊恩安達臣稱，現正效力德丙恩高斯達特U19的前晨曦前鋒哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor）已申請特區護照，期望能趕及在6月完成手續，出戰友賽。

港隊上月中公布33人初選名單，並於周一展開操練，但安永佳、勞烈斯、鐘樂安及羅素等以不同原因缺席，而陳晉一就有出席練習，惟大部份時間在沿球場跑步，未有參與對抗操練。此外，不在初選名單的米高以及同時擁有意大利及法國護照，現效力法國Quimper Kerfeunteun FC的土生洋將安東尼（Antoine Viterale），兩名未持有特區護照的球員也有跟操。首課操練歷時約兩小時，並以分組對抗賽告終。

談到米高及安東尼齊齊現身操練，安帥透露安東尼未申請護照，而米高已申請特區護照，並稱讚此子狀態不俗，盼望能趕及在本月為港隊出戰友賽：「米高已經申請緊特區護照，我哋每日都留意住佢幾時攞到護照，希望可以喺呢個國際賽期搞掂，同埋可能因為米高仲喺歐洲踢緊波，佢嘅質素同狀態幾唔錯。」

港隊將於月中先後與越南及泰國交手，安帥謂越南實力強大，坦言難以評估球隊勝算，但有信心港隊其後對泰國，能夠交出理想發揮：「對越南場波一定好難踢，贏唔贏到真係好難講，希望大家盡力做到最好；但第2場同泰國踢有主場之利，應該會比作客易踢啲。」

下半季表現理想，得到外界廣泛認同，最終成功得到港隊青睞，首次入選「大港腳」國際友賽初選名單的林衍廷，稱過去犯上不同程度的錯誤，直到本季才有所改善，因此特別珍惜是次機會：「前兩年犯過唔同嘅錯，仲試過搞到1年唔准入港隊，嚟到今年先開始學識控制自己，難得依家有機會入港隊，一定會好好珍惜。」至於另1名「大港腳」新丁張憙延，對獲徵召入初選感到非常感恩，揚言會努力爭取打入決選。

港隊本周六（10日）會與港隊U22進行友賽，其後將於本月15日作客鬥越南，4日後坐鎮主場與泰國正面交鋒。