祖高域超越拿度紀錄　第17次闖法網8強

塞爾維亞球王祖高域周日在巴黎再寫紀錄，直落3盤淘汰秘魯球手Juan Pablo Varillas後，紀錄性第17次闖入法網男單8強，距離爭取歷史性「23貫」再近一步。

36歲的祖高域以6比3、6比2、6比2擊敗秘魯球手Juan Pablo Varillas，在這項泥地大滿貫上超越了「泥地王」拿度，成為躋身8強次數最多的球手，他賽後坦言:「這個紀錄令我自豪，但目前仍然要專注在下一場比賽。我知道自己在這裡的目標，要嘗試更專注在場上，不要想得太遠。」祖高域今年贏得澳網後，亦追平了拿度的22個大滿貫錦標紀錄，隨着拿度缺席今屆法網，這位前「一哥」很有機會奪標並成為擁有最多大滿貫冠軍的球手。

先後在2016年及2021年贏得法網的祖高域，下仗將面對11號種子俄羅斯的卡查諾夫，但他最大「攔路虎」將是當今「世一」的西班牙小天王艾卡華斯，他們很大機會在4強碰頭，更被視為是今屆法網的冠軍前哨戰。

不過，20歲的艾卡華斯於8強的對手都絕不容易對付，他將與希臘名將西西帕斯爭逐，這位美網冠軍已經保持着11場大滿貫連勝，他稱:「我會嘗試唔想着世界第一的壓力，希望可以享受比賽，亦希望球迷可以享受觀賞比賽。」

此外，在女雙第三輪賽事則引發爭議，16號種子日本的加藤未唯與印尼Aldila Sutjiadi，在第二盤因為加藤未唯的一次誤傷球童而被取消資格，被球證直接判出局，令西班牙與捷克組合的Sorribes Tormo及Marie Bouzkova成功躋身8強。

加藤未唯在第二盤的一個不經意反手擊球,直接打中了對面場的一個球童，當時球童有點不適，而主裁判起初亦判以警告，但Sorribes Tormo及Marie Bouzkova不斷投訴，並直指正在哭泣的球童，認為應該將日印組合直接判輸，並且投訴至場監，最終場監與主裁判了解後，判加藤未唯與Aldila Sutjiadi輸波。不過，事件引起網上熱論，對被判晉級的西班牙及捷克組合大量批評，直指她們並非真心關心球童，只是想贏比賽，而球童被擊中哭泣時，二人只坐在場邊說說笑笑，球迷認為她們缺乏體育精神，而諷刺的是Marie Bouzkova曾獲2020年WTA體育精神獎。