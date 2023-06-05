女排聯賽世界冠軍一勝難求　中國4連勝首站埋齋

世界女排聯賽首站比賽已經結束，應屆世界冠軍塞爾維亞在土耳其站表現差強人意，屢戰屢敗難求一勝，周日不敵加拿大遭遇4連敗；而中國女排在日本站則保持強勢，以直落3局擊敗東道主，取得4連勝。

先後已贏得世界冠軍及歐洲冠軍的塞爾維亞，以劍指巴黎奧運為首要目標，但在世界女排聯賽首站的表現則不似預期，缺乏幾位主將下若兩隊，周日到第4場都難求一勝，面對加拿大以25比18、26比28、23比25、25比18及12比15落敗，首站錄得4連敗。擔任隊長的X進攻效率低，32扣13中，得到18分。

反觀東京奧運金牌得主美國女排雖然缺少了一些主將，但總體表現穩定，取得4連勝，她們先後以3比2擊敗塞爾維亞、3比2力挫意大利、3比0輕取南韓，以及第4場３比２險勝土耳其。

目前塞爾維亞在世界女排聯賽積分榜暫排第13位，波蘭位列第1，而中國女排則排第2。在名古屋站出戰的中國隊，在此站壓軸戰面對東道主日本，並以25比18、27比25及27比25獲勝，第一周賽事收穫4連勝，今場比賽李盈瑩得全場最多的20分。

下一周中國女排將休戰，6月13至18日則到香港爭逐世界女排聯賽第二周賽事。