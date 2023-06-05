首回合落後3球　漢堡焗攻中門大開

周二(6日)凌晨上演德附次回合，德乙季軍漢堡返主場再鬥德甲尾3嘅史特加。漢堡首回合大敗之餘，更賠了夫人又折兵，焗攻隨時中門大開，面對反擊銳利嘅史特加，不妨再追2.5球入球大。（周二凌晨2時45分開賽）

漢堡今季再次虎頭蛇尾，搞到要踢附加賽爭升班，日前出戰首回合明顯唔夠班，開波冇耐即失守，下半場再失兩粒，中場安斯蘇賀尼後備入替一陣，就極速領紅牌被逐，今仗要坐波監，實力弱上加弱。漢堡形勢上至少要贏番3球先有價講，但要佢哋主攻，隨時令後防暴露更多空位，單計主場，漢堡近4仗入14粒，攻力強勁，不過呢4仗場場有失波，證明防守唔多穩陣，但係依家焗攻，亦唔顧得咁多。

史特加首回合表現出色，雖然古拉斯曾射失12碼，但佢將功補過，同馬夫洛柏路斯、華格路文各建一功贏波，波拿蘇沙亦交出兩個助攻，打出主帥施巴斯坦漢尼斯賽前部署，延續近年附加賽德甲隊剋死乙組仔嘅傳統。事實上史特加季尾攻力回升，連同首回合在內，各項賽事近11仗都有波入，依家佢哋有3球在手，可以趁漢堡空群而出，睇準機會打快速反擊，相信今仗會再演入球騷，2.5球入球大不容錯過。