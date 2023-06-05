奧運兩牌創歷史　「牛下女車神」李慧詩宣布退役

「牛下女車神」李慧詩周一（5日）在香港浸會大學畢業禮上宣布退役，意味她不會出戰9月杭州亞運。

香港單車運動員李慧詩（Sarah）19年職業生涯曾3度出戰奧運，並於2012倫敦奧運及2020東京奧運先後贏得競輪和爭先賽銅牌，成為香港史上唯一兩奪奧運獎牌的運動員。另外，她亦3次贏得「彩虹戰衣」，在2013世錦賽500米計時、2019 世錦賽競輪及爭先項目封后，更在3屆亞運豪取5面金牌，國際賽場獲獎無數。

牛頭角下邨長大的Sarah自幼患有貧血，2006年，她在一次訓練中意外翻車導致手腕骨折，先後三度進行手術，以致左手輕度傷殘，不過她仍然堅持訓練，多年來為港征戰。2016里約奧運，Sarah因「炒車」意外痛失獎牌，5年後她在東京奧運強勢回歸，時隔9年勇奪個人第2面銅牌，「牛下女車神」的堅毅精神贏得港人掌聲。

李慧詩於2017年9月起修讀浸大創意及專業寫作文學士課程，並於去年出版個人自傳《身上的每道傷疤》，講述多年單車生涯的心路歷程。Sarah早在東京奧運後已明言會淡出車壇，而4月體院公布的精英運動員名單亦沒有她的名字，直到周一舉行的浸大畢業禮上，她終於說出退役消息，不過36歲的她暫未公布未來去向，或會向教練方向發展。