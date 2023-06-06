根度簡拒絕續約　阿仙奴趁機搶人

曼城今季已奪得英超及英足盃冠軍，並將於香港時間6月11日凌晨出戰歐聯決賽對國際米蘭，有望成為三冠王，「藍月亮」有如此輝煌成績，隊長根度簡功不可沒，但球隊卻面臨失去呢位猛將，佢嘅爸爸兼經理人「老根度簡」已拒絕曼城開出嘅續約條件，阿仙奴趁機搶人才，向根度簡開出長約，吸引佢加盟。

根度簡今季為曼城上陣50場入11球，包括上仗英足盃決賽梅開二度，協助球隊以2比1擊敗曼聯，表現獲各界激讚，令呢位32歲德國國腳去留問題備受關注。根度簡將於月底約滿，至今仍未能同會方達成續約協議，當中最大分歧係曼城只願意開出1年短約畀呢位老將，但根度簡要求起碼2年合約。

根據英國《太陽報》爆料，經理人「老根度簡」已代囝囝拒絕曼城提供嘅新約，除非「藍月亮」改變主意加碼開出長約。

早前已盛傳西甲勁旅巴塞隆拿計劃簽入根度簡，阿仙奴現時亦加入爭奪戰，願意向根度簡提供一份長約，而且人工比佢現時14萬鎊(約136萬港元)周薪更加高。阿仙奴自從2019年年底從曼城請來當時哥迪奧拿嘅助教阿迪達領軍之後，開始推行「曼城化」，頻頻簽入「藍月亮」球員，包括加比爾捷西斯、辛真高，早前亦傳出睇中被曼城外借去拜仁慕尼黑嘅祖奧簡斯路，可見阿迪達對於昔日戰友情有獨鍾，所以希望簽埋根度簡提升實力，下季再挑戰曼城嘅英超王者地位。

事實上，根度簡入「廠」對自己亦有利，除咗可以獲高薪長約之外，佢熟悉阿迪達嘅戰術思維，可以迅速融入球隊，總好過轉投財困嘅巴塞隆拿，承受「有汗出冇糧出」嘅風險。

阿仙奴今季英超大部份時間排榜首，但季尾被曼城反超前搶走冠軍，若然可以簽入根度簡，實力同曼城此消彼長之下，下季隨時可以問鼎冠軍。