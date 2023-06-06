【官宣】車路士簽入16歲天才 一個原因得物無所用

車路士宣布今夏第一簽，收購年僅16歲嘅厄瓜多爾中場新星柏斯，據悉轉會費為1,750萬鎊(約1.7億港元)，不過柏斯要等到18歲先至可以正式上「車」，為球隊披甲，意味未來2年，車路士得物無所用，只能當作「期貨投資」。

柏斯現時效力厄瓜多爾勁旅迪華利獨立隊，今年2月首次上陣，當時未滿16歲，被譽為「未來金球獎得主」，迅速吸引多蒙特、曼聯、車路士等大球會注意。柏斯有份為厄瓜多爾U20出戰今屆世青盃，並喺對斐濟U20，射入1球，協助球隊大勝9比0，自己亦成為世青盃史上最年輕入波球員，可見潛力非常優厚，所以車路士願意出高價，收購呢位未來之星。

不過，由於年齡問題，預料柏斯未來2年仍然會留喺迪華利獨立隊，等到18歲先至登陸英超。

車路士最近1年大肆增兵，除咗收購成名球星之外，亦簽入年輕小將，包括19歲巴西中場安迪利山度士，但因為佢未能獲工作證，被外借番畀華斯高。安迪利山度士都有份為巴西U20出戰今屆世青盃，但巴西已於8強出局。