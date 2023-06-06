去年傷重被迫離場　沙華列夫一年後再闖8強

去年法網因為嚴重受傷忍痛離場的德國名將的沙華列夫，周一以直落三盤淘汰保加利亞球星迪米杜夫，昂然闖入今屆法網的男單8強，並向生涯首闖這項泥地大滿貫的決賽進發。

隨着兩大爭標熱門西班牙小天王艾卡華斯及塞爾維亞球王祖高域在上半區爭逐，對於編在下半區的沙華列夫要爭入決賽的機會大大增升，這位22號種子繼續保持強勢，面對迪米杜夫在16個破發點中拯救了14次，並打破了對方7次發球局，最終以6比1、6比4、6比3輕鬆取勝，篤定男單8強席位。

值得一提是施華列夫是自從去年面對拿度的4強戰遇上嚴重受傷後，復出以來首次在同一個比賽上連贏4場，而他亦被視為今屆躋身巴黎最後4強熱門之一，將與非種子的伊查華利(Tomas Martin Etcheverry)爭逐準決賽位置。

「實在太奇妙，可以比賽至這個階段，躋身法網8強對我來說，實在難以置信，希望可以繼續走得更遠，因為我唔想離去。」施華列夫賽後在場答謝團隊一直的幫助讓他可以戰勝傷患:「我很努力，亦很享受這種努力，但沒有他們一定不可能，他們給我正能量，而首六個月的康復我不能行走，也不能打網球，能夠恢復到這個水平直是難以置信。」

法網男單8強經已全部產生：

1艾卡華斯（西班牙） 對 5西西帕斯(希臘)

3祖高域 (塞爾維亞) 對 11卡查諾夫(俄羅斯)

6魯尼 (丹麥) 對 ４魯特 （挪威）

22沙華列夫 (德國) 對 伊查華利 (阿根廷)