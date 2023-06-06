港超聯　楊正光出山接冠忠南區帥印

剛帶領冠忠南區於「賽馬會菁英盃」，贏得首項本地頂級賽事錦標的鄭兆聰（Ricky）將轉任技術總監，球隊周二（6日）公布楊正光下季會出任主教練一職。今次雖是「光Sir」首次執教地區球隊，但他直言目標劍指聯賽前3名，並爭取贏得1至2項錦標。

47歲的楊正光在球員時代曾經效力南華、東方及天水圍飛馬等球隊，2009年轉任教練，先後執教南華、東方、富力R&F及香港飛馬，2016年回內地擔任梅州客家助教，執教經驗豐富。相隔三年再次執起港超聯球隊教鞭，楊正光感到非常興奮及期待：「收到冠忠南區主席陳文俊的邀請，我很快便答應，因為我希望可以再在港超聯執教。來到這裡，重遇一些熟悉的面孔，例如鞠盈智等老將，所以我都很清楚他們的能力。而新球季亦將有一些具潛力的年青球員加盟，我希望能夠爭取好成績之餘，也可以幫助他們成長。在我來說，這些年青球員不只是應付菁英盃，他們其實有能力在球隊佔一席位，會與其他球員一起看待。」

對於首次執教地區球隊，「光Sir」則表示自己的足球理念將不會改變：「無論以往執教班霸球會，抑或年輕化的香港飛馬，我的足球理念及做法都是一致。目前冠忠南區的實力絕對不差，當然人腳上未必及其他強隊充裕，但我們會以質素為主，甚至在戰術上作出改變，令球隊發揮更好，希望靠整體打法及球員的付出在新一季取得更好成績，凝聚更多區內球迷支持。」過去一季，冠忠南區首嘗頂級賽事錦標，「光Sir」坦言自己會緊記Ricky當時在捧盃後所說「這個不是結局，而是開始」這番說話，強調來季目標除了聯賽前3名之外，亦希望在盃賽嘗試繼續展現強勢，爭取奪得1至2個錦標。