A米大地震　馬甸尼被炒引爆逃亡潮

意甲豪門AC米蘭大地震，繼神鋒伊巴謙莫域宣布掛靴之後，意大利各大傳媒指傳奇名宿兼總監馬甸尼，因為同大股東美國財團RedBird Capital Partners就營運方針出現嚴分歧被解僱，引起隊內多位主力不滿，「帶刀侍衞」迪奧靴南迪斯因而考慮離隊。

AC米蘭奪得上季意甲冠軍，今季僅排第4位，馬甸尼希望RedBird Capital Partners投入更多資金增兵，但被拒絕，更批評馬甸尼上年夏天簽人計劃非常失敗，豪花5,100萬歐元(約4.28億港元)收購基迪拿尼、奧歷治，但2人都冇能力獲得正選。馬甸尼同資方代表會面後，傾唔掂數，佢同另1位總監馬沙拉都被炒魷。

馬甸尼球員時代曾於1984至2009效力AC米蘭，從未轉會，屬於A米史上最具代表性人物，呢位54歲意大利傳奇後衞2018年加入A米管理層，球隊可以奪得上季意甲冠軍，打入今屆歐聯4強，佢功不可沒，但依家卻被解僱，引起隊內多位主力不滿，意大利報《共和報》指迪奧靴南迪斯因而考慮離隊，早前續約嘅翼鋒拉菲爾利亞奧認為，如果早知馬甸尼走人，佢就唔會續約，AC米蘭內部立立亂，隨時影響今夏組軍工作。